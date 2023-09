Jalgaon Ganeshotsav News : अबुधाबीत साजरा होतोय गणेशोत्सव; 47 वर्षांपासूनची परंपरा

Jalgaon Ganeshotsav News : गणेशोत्सव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर परदेशातही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. प्रचिती संयुक्त अरब अमिराती या पश्चिम आशियातील देशाची राजधानी असलेल्या अबुधाबी येथे महाराष्ट्र मंडळातर्फे गेल्या ४७ वर्षांपासून गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे.

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अबुधाबीत स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये अशा उत्सवांच्या माध्यमातून एकजुटीची, एकसंधपणाची भावना वाढीस लागणे, त्यांच्या नवीन पिढीला अशा सणांची माहिती व्हावी हा गणेशोत्सव साजरा करण्यामागील हेतू असतो. अबुधाबीमधील यंदाचा गणेशोत्सव इथला आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा गणेशोत्सव ठरला आहे. (Ganeshotsav is being celebrated in Abu Dhabi by Maharashtra Mandal jalgaon news)

येथील प्रताप प्रताप महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य डॉ. एस. आर. चौधरी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव भूषण चौधरी व व स्नुषा पिनल चौधरी यांच्या हस्ते श्रींची विधिवत स्थापना करण्यात आली. येत्या काही महिन्यात अबुधाबी येथील भव्य स्वामीनारायण हिंदू मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंडळ अबुधाबीने या मंदिराची उभारलेली प्रतिकृती व त्यामध्ये श्री गणेशाची केलेली प्रतिष्ठापना, या सजावटीला हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गणेश भक्तांनी भरभरून दाद दिली आहे.

यानिमित्ताने होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधूनही महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृतीचे प्रदर्शन उपस्थित भाविकांसाठी आकर्षण ठरले आहे. श्रवणीय भजनसंध्येद्वारा कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत महाआरती म्हटली गेली. गणेशोत्सवाच्या शोभायात्रेत बालचमू विविध प्रकारच्या पेहरावांमध्ये सहभागी झाले होते. ज्यात कोणी कृष्ण तर कोणी गणपती बाप्पा, कोणी सरस्वती तर कोणी भारतमाता बनले होते.

यंदाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्यांनी शोभायात्रेत महाराष्ट्रीय पारंपरिक पोशाखात फेटे घालून सहभाग नोंदवला. त्रिविक्रम ढोलताशा पथकाची चांगली साथ लाभली. आखाती देशांतील पहिले व एकमेव ढोलताशा पथक अशी या पथकाची आहे.

यानंतर समूहनृत्याद्वारे अनेक कलाकारांनी एकत्र येऊन गणपती बाप्पांच्या भक्तीपर मराठी गाण्यांवर नृत्ये सादर केली. तब्बल पाच तास चाललेल्या सांस्कृतिक संध्येत उपस्थित भाविक तल्लीन होऊन गेले होते, अशी माहिती अबुधाबीतील महाराष्ट्र मंडळाचे शहराध्यक्ष भूषण चौधरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

"परदेशातही हिंदू संस्कृतीची जोपासना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अबुधाबी येथे अथर्व पठण करून श्रींची विधीवत स्थापना करण्यात आली. पारंपरिक आरत्याही करण्यात आल्या. यावेळी भारतासह परदेशातील सुमारे आठ हजार भाविकांनी उपस्थिती होती. मराठी संस्कृतीची परदेशातही जोपासना करण्यासाठी आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. झेंडे हातात घेऊन केलेले नृत्य लक्षवेधी ठरले होते." - भूषण चौधरी, शहराध्यक्ष ः महाराष्ट्र मंडळ, अबुधाबी