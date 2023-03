Jalgaon News : भुसावळच्या पाच जणाची टोळी दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपार

भुसावळ (जि. जळगाव) : शहरातील वाल्मीकनगर भागातील पोलिसांच्या दप्तरी कुविख्यात म्हणून ख्याती असलेल्या बंटी पथरोडसह पाच जणांच्या टोळीला जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी जळगाव जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केल्याने गुन्हेगारी वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात बऱ्याच जणांवर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. (Gang of 5 from Bhusawal banished from district for 2 years jalgaon crime news)

या संशयितांवर विविध पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे भुसावळमधील या हद्दपार झालेल्या टोळीचा प्रमुख बंटी परशुराम पथरोड (वय ३३), विष्णू परशुराम पथरोड (वय २९), शिव परशुराम पथरोड (वय २६), रवींद्र ऊर्फ माया माधव तायडे (वय २४), हर्षल सुनील पाटील (वय २४; सर्व रा. वाल्मीकनगर, भुसावळ) या पाच जणांचा समावेश आहे.