Jalgaon Crime : जिल्हाभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी दुचाकी व मोबाईल चोरी करणाऱ्या तीघा संशयितांना गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे.

यापैकी दोघांना धरणगाव येथून, तर एकास जळगावमध्ये अटक करून पोलिसांनी चोरीच्या दोन दुचाकी आणि दोन मोबाईल हस्तगत केले आहेत. (Gang of mobile-bike thieves arrested Stolen motorbikes mobile phones seized from three thief Jalgaon Crime)

जळगाव तालुका पोलीस ठाणे, धरणगाव पोलीस ठाणे आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात मोबाईल चोरी आणि दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यांतील संशयितांबाबत गुन्हेशाखेला गुप्त माहिती मिळाली होती.

वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक किसन नजन पाटील यांच्या पथकातील सहाय्यक निरीक्षक निलेश राजपूत, गणेश वाघमारे, जितेंद्र पाटील, सुधाकर आंभोरे, अकरम शेख, महेश महाजन, संदीप साळवे, नितीन बाविस्कर,

नंदलाल पाटील, भगवान पाटील, ईश्‍वर पाटील, हेमंत पाटील, भारत पाटील आणि अशोक पाटील यांनी शनिवारी (ता. १२) सायंकाळी धरणगावमधून संशयित राजू भिमसिंग बारेला (वय २३) आणि दीपक सुमऱ्या बारेला (वय २९, दोघे रा. मधुकरनगर, धरणगाव) यांना अटक केली.

दोघांकडून चोरीच्या दोन दुचाकी आणि एक मोबाईल हस्तगत केला. तर, दुसऱ्या पथकाने संशयित रमेश फुलसिंग देवरे (वय २३, रा. श्रीकृष्ण कॉलनी, जळगाव) याला अटक केले. त्याच्याकडून १ मोबाइल जप्त करण्यात आला.

धरणगावातील दोघांना जळगाव तालुका पोलीसांच्या, तर जळगावातील चोरट्यास एमआयडीसी पोलीसांच्या स्वाधिन केले आहे.