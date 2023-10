Girish Mahajan News: लोकसभेच्या उमेदवारीबाबत पक्षात चर्चा नाही : महाजन

Girish Mahajan News : भाजप राज्यातील मंत्र्यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरविणार, मला रावेर लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारी देणार अशी कोणतीही चर्चा पक्षात झालेली नाही.

या केवळ माध्यमांच्या चर्चा आहेत असे भाजपा नेते व राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे सांगितले. जळगावात ते पत्रकारांशी बोलत होते. (Girish Mahajan statement There no discussion in party regarding Lok Sabha candidature jalgaon political)

राज्यात लोकसभा निवडणुकीत भाजपतर्फे काही मंत्री व आमदारांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. रावेर लोकसभा मतदारसंघातून गिरीष महाजन यांना उमेदवारी दिली जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यासंदर्भात ते बोलत होते.

श्री. महाजन आज जिल्हयात आले होते. जामनेर येथे त्यांच्या उपस्थितीत स्वच्छ्ता मोहीम राबविण्यात आली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

ते म्हणाले,‘ राज्यात भाजपकडून काही राज्यातील मंत्री व आमदार याना लोकसभा निवडणुकीत उभे करण्याबाबत पक्षात कोठेही चर्चा नाही तसेच माझ्या लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी बाबतही पक्षात चर्चाच नाही. या केवळ माध्यमांच्या चर्चा आहेत.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते व शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांच्या कुणबी प्रमाणप्रत्राबाबत केलेल्या आरोपाबाबत बोलतांना ते म्हणाले, दानवे यांच्याकडे जुन्या नोंदींप्रमाणे प्रमाणपत्र असेल तर त्यात काही चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही.

माझ्या जामनेर मतदार संघातही जुन्या नोंदींप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र अनेकांकडे आहे. त्यामुळे वडे्टीवार असे का बोलले मला माहित नाही, परंतु महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षात एकमेकावर टीका करण्याची स्पर्धा चालू आहे.