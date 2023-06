Jalgaon News : घरकामगारांना मोफत घरे, तीन हजार पेन्शन द्या!; खानदेश कामगार संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

By

Jalgaon News : कष्टकरी कामगारांना गॅस सिलिंडर तीनशे रुपयांत द्यावे. कष्टकरी घरकामगारांना व शेतात मजुरी करणाऱ्या महिलांना सामाजिक सुरक्षा म्हणून ईश्रम कार्डावर दरमहा तीन हजार पेन्शन मिळावी, कष्टकरी घरकामगारांना रेशनऐवजी पैसे न देता धान्य द्यावे आदी मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. २६) खानदेश कामगार संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

संघटक विकास आळवणी, सरचिटणीस उदय भट, सदस्य अलीमुन्नीसा सय्यद जहूर, वैशाली अळवणी, कविता सपकाळे यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.(Give free houses three thousand pension to domestic workers Khandesh Workers Union Marches on Collector Office Jalgaon News )

जळगाव खुर्द, नशिराबाद, निमगाव, सुनसगाव, नेरी दिगर, मोहाडी, पळासखेडे, देवपिंप्री, नवी दाभाडी, पहूर पाळधी, नाचणखेडा, पिंपळकोठा, करंज भोकर, विदगाव, कठोरा, तुरखेडा, वर्डी, गोरगावले, साक्री, रावेर, रसलपूर, डांभुर्णी, डिकसाई, फुफणी, शिरसोली, जवखेडा, सावखेडे, कळमसरे, पिलखेडा, गोलवाडे, बलवाडी आदी गावांतून घरकामगार व कष्टकरी शेतमजूर महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कष्टकरी घरकामगार व शेतात मजुरी करणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे रेशन दुकानातून सर्व जीवनावश्यक वस्तू तमिळनाडू राज्यासारखे वितरित करावे, कष्टकरी घरकामगारांच्या शिकलेल्या मुलांना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनानुसार २६ हजार रुपये दरमहाची नोकरी द्यावी, कष्टकरी घरकामगारांना हक्काचे दोन खोल्यांचे घर द्यावे, मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे घरकामगारांची नोंदणी ताबडतोब सुरू करावी, कष्टकरी घरकामगार व शेतात मजुर महिलांना प्राधान्य गटात समावेश करून त्यांना धान्य वितरित करावे, ग्रामीण भागातील महिलांना आर. सी. क्रमांक न मिळाल्यामुळे रेशनकार्ड असूनही धान्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून संबंधित तालुकाच्या तहसीलदारांना सूचना करून कष्टकरी घरकामगारांना धान्य मिळवून द्यावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.