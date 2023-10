Jalgaon Navratri 2023 : नवरात्रोत्सवानिमित्त रविवारी (ता.१५) शहर व जिल्ह्यात घरोघरी आणि सार्वजनिक मित्रमंडळांमध्ये नागरिकांनी घटस्थापना आणि आपापल्या कुलदेवीची आराधना करीत विधिवत घटस्थापना केली.

दरम्यान रविवारी सकाळी काहींनी घट, फुले, पुजेचे साहित्य खरेदीसाठी गर्दी केली होती. (Goddess Jagar at Home Ghatasthana in temples crowd of devotees for darshan jalgaon)

आगामी नऊ दिवस नवरंगांची उधळण करीत देवीचा जागर होणार आहे. बाजारपेठेत, विविध देवीच्या मंदिरासमोर पूजा साहित्यासह मंडप सजावटीच्या साहित्याची अनेक दुकाने थाटली आहेत.

देवीची साडी, चुनरी, गंगावन, हिरव्या बांगड्या, वेणी, हार तसेच घट, ओटीचे साहित्याच्या खरेदीसाठी भक्तांची गर्दी आहे.

लहान आकारापासून मोठ्या आकारातील घट उपलब्ध आहेत, तसेच रंगीबेरंगी आरसे, मोती, गणी, जरीचे बर्क ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. शहरात अनेक मंडळातर्फे देवीची मुर्ती स्थापना करण्यात आली.

नवरात्रोत्सवानिमित्त आसमंतात नवचैतन्य संचारले. शहर व जिल्ह्यात अनेक सार्वजनिक मंडळांकडून देवीच्या मूर्ती वाजत-गाजत मंडपात नेण्यात आल्या. यावर्षी अनेक मंडळांनी मोठ्या आकर्षक मूर्ती बसविण्यावर भर दिला.

देवीची सजावट, फुलांची आरास, विद्युत रोषणाई, पूजा साहित्य, रांगोळ्या काढण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक देवीच्या मंदिरात नऊ दिवस भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बाजारपेठेत दांडिया नृत्य खेळण्यासाठी टिपऱ्या, पारंपरिक पोशाख खरेदीसाठी गर्दी होत आहे.

एकीकडे ऑक्टोबर हीटचा पारा चढत असून आगामी ग्रामपंचायतीची धामधूम सुरू आहे. तर दुसरीकडे नवरात्री रंगत वाढणार असून राजकीय नेते मंडळीकडून ग्रामीण भागात जोरदार प्रचार होण्याची शक्यता आहे. मंदिर परिसरात ठिकठिकाणी यात्रा भरत असून पोलिस तैनात आहेत.

झेंडूच्या फुलांनी दुकाने सजली

झेंडूच्या फुलांना नवरात्रोत्सवापासून मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे झेंडूच्या फुलांना चांगली मागणी असते. घटस्थापनेसाठी जळगाव शहरात अनेक विक्रेत्यांनी आणलेली झेंडूची फुले बाजारात ठिकठिकाणी दिसत आहेत.

यंदाची लागवड जास्त आहे. बाजारात फुले झेंडूची फुले ४० ते पन्नास रूपये किलोने विकली जात आहेत. शहरात धामणगाव, वालसंगी, पहूर, शेंदूर्णी, सोयगाव या ठिक़ाणावरून फुलांची आवक होते.

फुलांचे दर

झेंडू ४० ते ५० रुपये किलो

गुलाब ३०० रुपये शेकडा

जरबेरा १०० रुपये बंडल (६ नग)

शेवंती १४० ते १५०

निशिगंध ३५० किलो

"नवरात्रोत्सवात फुलांना अधिक मागणी असते. सोबतच गुलाब, जरबेरा, निशिगंध या फुलांनाही मागणी आहे. यंदा झेंडूच्या फुलांची मोठी आवक झाल्याने दरात घसरण झाली आहे. विजयादशमीला फुलांची मोठी विक्री होईल."

- चंद्रकांत शिनकर, संचालक, श्री साई फुलभंडार