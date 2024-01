Jalgaon News : जळगाव येथे 13 कोटींच्या ‘वन भवन’ इमारत बांधकामासाठी शासनाची मान्यता

Jalgaon News : जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे जळगाव मुख्यालयी वन विभागाची एकूण पाच कार्यालये ही एकाच इमारतीत असावी.

या दृष्टीने ‘वन भवन’ इमारतीच्या बांधकामासाठी १३ कोटी ११ लाख ५७ हजार इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ‘वन भवन’ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (Government approval for construction of 13 crore van bhavan building at Jalgaon News)