Jalgaon News : ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह

Jalgaon News : जिल्ह्यातील एरंडोल, चाळीसगाव व यावल याठिकाणी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह करण्यात येणार आहे.

प्रत्येकी १०० क्षमतेची मुले व मुलींचे एक असे एकूण सहा वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. (Government hostel for sons and daughters of sugarcane workers jalgaon news)