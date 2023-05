Jalgaon Grain Festival : ‘अवकाळी’च्या दिवसात धान्य महोत्सव घेतलाच कसा? महोत्सवात मोठे नुकसान

Jalgaon Grain Festival : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ‘आत्मा’ व जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे जळगावमध्ये २८ ते ३० एप्रिलदरम्यान धान्य महोत्सव झाला. यादरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या धान्याचे मोठे नुकसान झाले. त्याची भरपाई दहा दिवसानंतरही न मिळाल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.

मार्च महिन्यात अवकाळीने नुकसान केले. एप्रिल महिन्यातही अवकाळीचा अंदाज वर्तविला होता. तरीही कृषी विभागाने धान्य, फळे, भाजीपाला महोत्सव घेतलाच कसा, अशी तक्रार शेतकरी करीत आहेत. (grain festival in days of unseasonal rain Big loss in dhanya mahotsav for farmer jalgaon news)



‘शेतकरी ते ग्राहक’ या संकल्पनेनुसार कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा अन्‌ ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे धान्य थेट शेतकऱ्यांकडून विकत घेता यावे, यासाठी धान्य महोत्सव भरविला.

महोत्सवात शेतकरी गट कंपन्या, वैयक्तिक शेतकरी अशा एकूण ९३ जणांनी धान्यासह विविध प्रकारच्या डाळी, पापड, कुरड्या, फळे, भाजीपाला आदी कृषी वस्तूंचे स्टॉल लावले होते. मोठ्या प्रमाणात गहू, दादर, सेंद्रिय गहू, ज्वारी, इतर जिन्नस विक्रीला आणले.

पहिल्या दिवशी दुपारपर्यंत स्टॉल लागले व अनेक ग्राहकही महोत्सवात आले. मात्र, दुपारनंतर अवकाळी वादळासह पावसाने सर्व स्टॉलसह धान्याचे मोठे नुकसान केले. दुसऱ्या दिवशी पालकमंत्री येणार म्हणून पुन्हा सहभागी शेतकऱ्यांना धान्यासह बोलाविण्यात आले.

मात्र, दुपारी पुन्हा पावसाने धुमाकूळ घातल्याने धान्याचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत.

हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तविल्यावरही मोकळ्या जागेत धान्य महोत्सव घ्यायला नको होता. घेतला तरी पावसामुळे नुकसान होऊ नये, याची दक्षता कृषी विभागाने घेत, बंदिस्त जागेत महोत्सव घ्यायला हवा होता.

तसे झाले नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकसानभरपाई मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, दहा दिवस उलटले तरी अजून शेतकऱ्यांना भरपाईबाबत काहीही माहिती न देण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.

धान्य महोत्सव बंदिस्त जागेत घेतला असता, तर ग्राहकांना त्यांचे वाहन थेट शेतकऱ्यांच्या स्टॉलपर्यंत नेता आले नसते. बंदिस्त जागेत पोत्यांची ने आण अडचणीचे होते. झालेल्या नुकसानीची भरपाईचा अहवाल तयार करण्याचे सुरू आहे, असे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले.

"ज्यांनी शेतमाला आणला होता अशा शेतकरी, शेतकरी गटांचे धान्याचा लाखांचा विमा काढला आहे. पंचनामे सुरू आहेत. आज एकत्रित नुकसानीचा अहवाल विमा कंपनीला पाठविला जाईल. ते भरपाई संबंधितांना देतील."-संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

"धान्य महोत्सवात १३ क्विंटल सेंद्रिय दादर विक्रीला नेली होती. एक क्विंटल दादर विकली गेली. बाकीची दादर अवकाळी पावसात भिजून नुकसान झाले. अद्यापपर्यंत नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. कृषी विभागाने भरपाई मिळवून देण्यासाठी घाई करायला हवी."

-प्रकाश वाघुळदे, शेतकरी, ममुराबाद