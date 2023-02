Jalgaon News : लग्नासाठी जाणाऱ्या कारने रस्त्यात अचानक घेतला पेट

कजगाव (जि. जळगाव) : अमरावती येथून मालेगावला लग्नासाठी जाणाऱ्या नवरदेवाच्या कारने अचानक पेट घेतला. सुदैवाने या घटनेत नवरदेवासह पाच जण सुखरूप बचावले.

ही थरारक घटना मंगळवारी (ता.१४) पहाटे सहाला घडली. (groom car suddenly caught fire which was going from Amravati to Malegaon for marriage jalgaon news)

अमरावती येथील रोहन हरी डेंडुळे याचे आज मालेगाव येथे लग्न होते. त्यासाठी ते नातेवाइकांसह कारने (एमएच २७, बीव्ही ७९५६) निघाले होते. कजगावनजीक गाडीमध्ये वायर जळाल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. रस्त्याच्या बाजूला घेत असतानाच कारने पेट घेतला.

चालकाने लागलीच कारमधील पाचही जणांना खाली उतरवले आणि काही मिनिटातच कार जळून खाक झाली. कारला लागलेली आग विझविण्यासाठी रस्त्यावर कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने कार काही मिनिटांत जळून खाक झाली.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

नवरदेवसह त्या वाहनातील प्रवासी नि:शब्द होत जळणारी कार पाहत होते. गाडीने पेट घेताच सकाळी मॉर्निंगवाकला जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती तर आग मोठ्या प्रमाणावर असल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रस्त्याने जाणारी वाहने थांबली होती.

या थरारक घटनेतून नवरदेव रोहन डेंडुळे, आकाश शिवदास डेंडुळे, पूजा आकाश डेंडुळे, वैशाली अमर बागरे आणि चालक राहुल वैराळे असे पाच जण सुखरूप बचावले आहेत. मागून आलेल्या वरातीच्या वाहनातून नवरदेव व इतर मंडळी मालेगावकडे रवाना झाली.