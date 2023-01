Jalgaon News | विद्यार्थीसंख्या वाढीसाठी पालकांशी संवाद गरजेचा : गटशिक्षणाधिकारी पाटील

वावडे (ता. अमळनेर) : जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी शिक्षकांनी पालकांशी संवाद वाढवला पाहिजे, त्याचबरोबर इंग्रजी शाळांच्या स्पर्धेच्या युगात आपण देखील आपल्या प्राथमिक शाळेत सेमी इंग्रजीचे वर्ग प्राधान्याने सुरू केले पाहिजेत.

त्यामुळे विद्यार्थी शहराकडे जाण्याचा वेग कमी होईल व मराठी शाळांकडे वळतील, असे मार्गदर्शन गटशिक्षण अधिकारी विश्वासराव पाटील यांनी केले. (Group Education Officer Patil guidance in Education Council Central School in Vavde Communication parents is necessary to increase number of students Jalgaon News)

वावडे येथील जिल्हा परिषदेच्या केंद्रशाळेत शैक्षणिक वर्षाची सहावी शिक्षण परिषद झाली. या परिषदेला गट शिक्षण अधिकारी विश्वासराव पाटील प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी शिक्षण परिषदेत मार्गदर्शन करताना आजच्या शाळांची परिस्थितीबद्दल उद्बोधन केले.

नुकत्याच झालेल्या ५० व्या तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात शिक्षकांसाठी असलेल्या शैक्षणिक साहित्य निर्मिती स्पर्धेत शिक्षकांचा सहभाग अत्यल्प होता. या पुढे प्राथमिक व माध्यमिक अशा दोन्ही गटातील शिक्षकांनी नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक साहित्य तयार करावे, जेणेकरून त्या साहित्याचा उपयोग दैनंदिन अध्ययन अध्यापनात करता येईल, अशा सूचना याप्रसंगी गटशिक्षणाधिकारी पाटील यांनी शिक्षकांना केल्या.

व्ही. स्कूल ॲपचा वापर विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यासोबत पालकांनीही वाढवावा, निपुण भारत अभियान अंतर्गत आपल्या शाळेची गुणवत्ता टक्केवारी वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, आदी विषयांसंदर्भात पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. वावडे केंद्राचे केंद्रप्रमुख छगन पाटील यांनी देखील प्रशासकीय तसेच शैक्षणिक बाबींसंदर्भात मार्गदर्शन केले.

या वेळी वावडे येथील बी. बी. ठाकरे हायस्कूलचे शिक्षक निरंजन पेंढारे, रवींद्र देवरे व प्रल्हाद पाटील यांनी शिक्षण परिषदेत शालेय स्पर्धा परीक्षा व शिष्यवृत्ती परीक्षेसंदर्भात मार्गदर्शन केले. सतीश शिंपी यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुनीता पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.

वैशाली देसले यांनी आभार मानले. या शिक्षण परिषदेसाठी केंद्रातील मुख्याध्यापक बापू चव्हाण, योगराज पाटील, उर्मिला पाटील, मंगला चव्हाण, संगीता पाटील, उपशिक्षक राकेश सोनवणे, धनराज सोनवणे, रत्नप्रभा साळुंखे, स्वाती कदम, पाकिजा पिंजारी, अनिता बिऱ्हाडे, वसंत ठाकरे आदी शिक्षक बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

