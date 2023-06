Gulabrao Patil : "शिवसैनिकांनी अपप्रचाराला जोरदार उत्तर द्यावे" पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आवाहन

By

Gulabrao Patil : समाजकारणाचे ध्येय घेऊन शिवसेनेची वाटचाल सुरू असून यात सर्वसामान्य शिवसैनिकांना न्याय मिळाला आहे. आपल्याला पक्षाने खूप दिले असून आता पक्षाला देण्याची गरज आहे. (Guardian Minister Gulabrao Patil appeals to Shiv Sainiks to respond strongly to bad propaganda jalgaon news)

बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार जिवंत ठेवण्यासाठी शिवसैनिकांनी एकसंघ राहून पक्षाचा प्रचार-प्रसार करतांनाच आपला कुणी अपप्रचार करत असेल तर त्यांना जोरदार उत्तर द्या, असे आवाहन जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी केले.

गुलाबराव पाटील यांचा सोमवारी (ता.५) अभिष्टचिंतन सोहळा असून त्यानिमित्ताने धरणगाव येथे शिवसेना- युवासेनेची तालुका बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

धरणगाव तालुक्यातील युवासेनेतर्फे ५७ युवासेना शाखेचे उद्‌घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या वेळी युवासेना शाखेचे ५७ शाखा प्रमुख व ५७ उपशाखा प्रमुखांची निवड करण्यात आली. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, पक्षाची ध्येयधोरणे आणि राज्य सरकारने केलेली कामे ही जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन केले.

आपण लोकांच्या सुख-दुःखात कायम हजर राहतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मतदारसंघात पाच कोटी रुपयांपर्यंत रुग्णांना मदत केली असून पुढेही अशीच मदत कार्य सुरु राहणार असल्याचे सांगितले.

याप्रसंगी तालुका प्रमुख गजानन नाना पाटील, संजय पाटील सर व सर्वच मान्यवरांनी गुलाबभाऊंचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात व विविध उपक्रमांनी साजरा करून ऐतिहासिक सोहळा करण्याचे आवाहन करून युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ५७ शाखा स्थापन करण्याच्या उपक्रमाचे कौतुक केले.

पी. एम. पाटील, जि.प. सदस्य प्रतापराव पाटील, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पवार, माजी सभापती प्रेमराज पाटील, मुकुंदराव नन्नवरे, अनिल पाटील, बाजार समितीचे संचालक गजानन पाटील, तालुका संघटक रवींद्र चव्हाण, युवसेना उपजिल्हा संघटक भैय्या मराठे सर, युवासेनेचे आबा माळी, चेतन पाटील, भैय्या माळी, दीपक भदाणे, पप्पू भावे, विलास महाजन आदींची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक रविंद्र कंखरे, सूत्रसंचालन भैया मराठे यांनी केले. आभार आबा माळी यांनी मानले.