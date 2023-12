Gulabraon Patil News : रस्तेविकासासाठी 45 कोटींच्या कामांना मान्यता : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

Gulabraon Patil News : हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुरवणी बजेटअंतर्गत जळगाव ग्रामीण मतदारसंघात रस्ते व पुलांच्या बांधकामासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याने सुमारे ४५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. (Guardian Minister Gulabrao Patil statement on Approval of 45 crore works for road development jalgaon news)