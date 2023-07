Gulabrao Patil : सतत 5 दिवस पडणारा पाऊस अतिवृष्टी समजा : पालकमंत्री पाटील

By

Gulabrao Patil : अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवून सर्तक राहावे. सतत पाच दिवस पडणारा पाऊस अतिवृष्टी समजा, अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारी (ता. २२) येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभाग आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. (Guardian Minister Patil instruction 5 continuous days of rain should be considered heavy rain jalgaon news)

ग्रामविकास, पंचायतराज व पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत सोनवणे, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जुलै महिन्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रावेर, भुसावळ, जामनेर, मुक्ताईनगर व इतर तालुक्यांतील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अवैध, बोगस खतांमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कपाशीवर लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अलीकडे होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक तालुक्यांमध्ये मोठी हानी झाली असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा पालकमंत्र्यांसोबत ग्रामविकास मंत्री व मदत, पुनर्वसन मंत्र्यांनी व्यापक आढावा घेतला व प्रशासनाला सूचना केल्या.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की कपाशीवरील लाल्या रोगाच्या प्रादुर्भावापासून संरक्षण करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती करावी. टोल फ्री क्रमांक जाहीर करावा. नॅनो युरियाची फवारणी केली पाहिजे, यावर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी.

अवैध खत विक्रेते व कंपन्यांवर कारवाई करावी. जुलैमध्ये आजवर होत असलेल्या सरासरी पावसापेक्षा १३६ टक्के पाऊस जास्त झाला असून, जिल्ह्यातील ८६ पैकी ८२ मंडलांध्ये एकूण सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.