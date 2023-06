Jalgaon News : दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध : पालकमंत्री पाटील

Jalgaon News : दिव्यांगांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात अनेक अडचणी येतात. त्याचे निराकरण करून त्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे जगता यावे, यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.

त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. (Guardian Minister Patil say Committed to solving problems of disabled Distribution of literature to disabled on occasion of birthday Jalgaon News)

पुण्याच्या दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातर्फे दिव्यांग साहित्य वाटपप्रसंगी बोलत होते. मंत्री पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम झाला. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातर्फे जिल्ह्यातील दिव्यांगांना साहित्यवाटप करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत ३० लाख निधी देण्यात आला होता.

त्या निधीतून जळगाव, धरणगाव तालुका व परिसरातील १०० दिव्यांग व्यक्तींना प्रातिनिधिक स्वरूपात दिव्यांग सहाय्यक साहित्यवाटप सिंधी कॉलनीतील शासकीय दिव्यांग संमिश्र केंद्रात करण्यात आले. रेडक्रॉस जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, जिल्हा समाज कल्याण विभाग व जिल्हा परिषदेतर्फे शिबिर झाले.

आमदार निधीतून दिव्यांग साहित्य खरेदीसाठी आवश्यक तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हा स्तरावर देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. आमदार निधीतून या पुढे दिव्यांनाना स्वयंचलित बॅटरीवर चालणाऱ्या तीनचाकी सायकली देण्याचे आश्वासन देत दिव्यांगाना सर्वतोपरी मदत करण्याचे सूतोवाच केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, दिव्यांग विभागाचे प्रमुख भरत चौधरी, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीचे चेअरमन विनोद बियाणी, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन अधिकारी जी. टी. महाजन, सामाजिक कार्यकर्ते मुकुंद गोसावी आदी उपस्थित होते.

जनसंपर्क अधिकारी उज्वला वर्मा यांनी सूत्रसंचालन केले. जी. टी. महाजन यांनी आभार मानले. दिव्यांग शाळेतील राहुल पाटील, श्याम सोनवणे, अक्षय महाजन, दिव्यांग संस्थेचे गणेश पाटील, जितेंद्र पाटील, रेडक्रॉसचे योगेश सपकाळे, समाधान वाघ, बाबूलाल जैस्वाल यांनी सहकार्य केले.