Gudhi Padwa Festival : अमळनेरचे मुस्लिम कुटुंब वाढवतेय होळीचा गोडवा! हार-कड्यांची मोठी विक्री

जळगाव : ‘होळी’, ‘रंगपंचमी’ म्हणजे एकमेकांमधील भेदभाव विसरून एकत्र येत रंगांची उधळण करण्याचा उत्सव. यंदा कोरोनामुक्त वातावरणात होळी, रंगपंचमी होणार असल्याने तरुणांमध्ये उत्साह शिगेला पोचला आहे.

असे असले तरी होळी, गुढीपाडव्यासाठी लागणारे साखरेचे हार-कडे(हार व कंगण) अमळनेर येथील मुस्लिम कुटुंब हिंदू बांधवांना सोबत घेऊन तयार करीत आहे. मुस्लिम हिंदू एकत्र होळीचा गोडवा वाढवित आहेत. (Gudi Padwa Festival Muslim family of Amalner increasing sweetness of Holi Huge sale of sugar necklace jalgaon news)

येत्या सोमवारी (ता. ६) होळी आहे. होळीला सारखेचा हार घातला जातो. लहान मुलींना साखरेचा हार-कडे दिले जाते. यंदा साखरेचे दर महागल्याने हार-कडे १०० ते १२० वीस रुपये किलोने विकले जात आहे.

अमळनेर येथील अजीज करीम हलवाई राष्ट्रीय एकात्मता जोपासत आहेत. हार-कडे बनविण्याचा त्यांचा छोटा व्यवसाय हिंदू-मुस्लिम एकतेचे प्रतीक आहे. अमळनेर येथील हा परिवार पाच पिढ्यांपासून मिठाई व्यवसायात आहे.

अजीज भाई यांच्या पणजोबांपासून, त्यापाठोपाठ वडील करीमभाई यांनी व्यवसायात प्रगती साधली. अजीजभाई यांना त्यांची दोन मुले नासीर व आदिल मदत करतात. नातू अझरही मदत करतो.

अजीज हलवाईवाले २६ वर्षांपासून येथील कासमवाडीत न्यू मिलन हार कंगण नावाने हार कडे बनविण्याचा कारखाना महिनाभरासाठी उभारतात. एका महिन्यात हजार ते अकराशे किलोचा माल ते करून किरकोळ विक्रेत्यांना विकतात.

हिंदू-मुस्लिम कारागीर एकत्र करतात काम

अजीजभाई यांच्या छोट्या व्यवसायात हिंदू, मुस्लिम व आदिवासी मजूरही काम करतात. त्यात राम भिल, विलास भिल, अनिल भिल, रमेश भिल, रामशा भिल, जानू पठाण, मजीद करीम, साजीद मजीद, साबीर मजीद यांचा समावेश आहे. ही मंडळी जातीय भेद न पाळता काम करतात. ‘मजहब नही सिखाता... आपसमें बैर रखना... हिंदी है हम हिंदी है हम..!’ यासारखे ते एकोप्याने राहतात.