Gulabrao Patil Latest News : विद्यार्थ्यांचा चौफेर विकास होण्यासाठी ‘जीपीएस’मध्ये सुविधा : पालकमंत्री पाटील

Gulabrao Patil Latest News : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करतानाच त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी आपण गुलाबराव पाटील स्कूलमध्ये सर्व तजवीज केलेली आहे. याचा विद्यार्थ्यांना लाभ होत आहे.

याचमुळे गेल्या काही वर्षांपासून शाळेच्या प्रगतीचा आलेख चढता असल्याचे दिसून येत आहे. (gulabrao patil statement about Facilities in GPS for all round development of students jalgaon news)

विद्यार्थ्यांनी ध्येय साध्य करण्यासाठी जिद्द, चिकाटी व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. गुणवत्ता टिकून ठेवण्यासाठी यापुढेही विद्यार्थ्यांनी सातत्य ठेवण्याची गरज असून, तसेच खानदेशच्या या मातीतून शेकडो सनदी अधिकारी घडावेत, अशी अपेक्षा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली.

पाळधी येथील गुलाबराव पाटील स्कूलमध्ये भाऊसाहेब गुलाबराव पाटील फाउंडेशनतर्फे गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. कवी अनंत राऊत यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की माझा मुलगा आणि मुलगी यांचे शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झाले आहे. आमच्या काळात तर फारशा सुविधा देखील नव्हत्या. यामुळे माझ्या गावासह परिसरातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.

दर वर्षी आमच्या यशाचा आलेख उंचावला असून, पुढेदेखील तो कायमच राहणार आहे. आज ‘जीपीएस’ म्हणजेच गुलाबराव पाटील स्कूल हे विश्‍वासार्ह शिक्षणाचे प्रतीक बनले आहे. भविष्यात आमच्या शाळेतील कुणी विद्यार्थी कलेक्टर बनेल तेव्हा मला खरे समाधान लाभेल.

कवी राऊत म्हणाले, की आई-वडील हे आपले संस्कारपीठ असून, त्यांची शिकवण लक्षात ठेवत आयुष्यात वाटचाल करावी. आपण बहुतांश जण हे गरीब-मध्यमवर्गातील असून, आपले जीवन हे फक्त आणि फक्त शिक्षणानेच बदलू शकते.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन अनंत राऊत यांनी केले. याप्रसंगी त्यांनी आपल्या तुफान गाजलेल्या मित्र वणव्यामध्ये गारव्यासारखा अन्य कविता सादर केल्या.

२९५ गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार

धरणगाव तालुक्यातील दहावी व बारावीमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय आलेल्या विद्यार्थ्यांचा पालकमंत्री पाटील, कवी राऊत यांनी सत्कार केला. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी विकास पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नीलेश पाटील, तालुकाप्रमुख राजेंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य पवन सोनावणे, प्रतापराव पाटील, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र सोनवणे, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख संजय पाटील, माजी सभापती नंदलाल पाटील, जनाआप्पा पाटील, सचिन पवार, दूध संघाचे संचालक रमेशआप्पा पाटील, डॉ. कमलाकर पाटील आदी उपस्थित होते. मंजूषा आडगावकर, प्राचार्य सचिन पटीन यांनी सूत्रसंचालन केले. योगेश सोनवणे यांनी आभार मानले.