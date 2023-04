Gulabrao Patil : दोन्ही समाजाकडून शांततेसाठी प्रयत्न हवेत : गुलाबराव पाटील

By

पाळधी (जि. जळगाव) : दिंडीवर दगडफेक झाल्यावेळी दोन्ही समाजातील नेत्यांनी शांततेसाठी प्रयत्न केले असते, तर पुढचा अनर्थ टळला असता, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शांतता कमिटीच्या बैठकीत केले.

येथे झालेल्या दगडफेक प्रकरणी रविवारी (ता. २) संचारबंदी काहीशी शिथिल झाल्यानंतर शांतता कमिटीची बैठक झाली. या वेळी दोन्ही समाजातील नागरिकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी काहींनी प्रशासनावर आरोप केले. (Gulabrao Patil statement Both communities need efforts for peace jalgaon news)

दिंडीतील लोक निघून गेले. त्यानंतर गाड्यांची तोडफोड कोणी केली? जळगावचा दिंडीत पाळधीचे कोणी नव्हते, मग हा उपद्रव करणारा कोण? त्यांना त्या-त्या समाजातील नेत्यांनी आवरले असते, तर ही वेळ आली नसती, अशी भूमिका माजी सभापती मुकुंद नन्नवरे यांनी मांडली.

प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी शांत असलेल्या गावात अशी घटना का घडली? या घटनेमुळे गावाचे नाव खराब झाले. प्रशासनाला नाइलाजाने खंबीर भूमिका घ्यावी लागली, असे सांगितले. तर चोपडा भागाचे उपविभागीय अधिकारी रावले यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना आमची माणसे काम करीत असताना, आमच्या अंगावर ट्रक घालण्यात आला.

महिला पोलिसांवर मिरची पावडर फेकण्यात आली. आरोपी कोण आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे तुम्ही आरोपी पकडून द्या आणि कठोर कारवाई टाळा, असे सांगितले.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

चाळीसगाव भागाचे अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांनी सांगितले, की प्रशासन हे कोणाविरोधात नाही. मात्र, गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, की दिंडीत कोणी गावचा नागरिक नव्हता. बाहेरगावची दिंडी येते आणि त्यावर दगडफेक करून गाड्या फोडण्यात येतात, ही काही चांगली लक्षणे नसून यामुळे गावाची अपरिमित हानी झाली.

गावातील या अप्रिय घटनेने गावचा विकासही थांबेल. ३३ वर्षे आपण एकोप्याने राहिलो, मग असे कण्यामागे नेमके कारण काय? दोन्ही समाजातील नेत्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला असता, तर आज ही वेळ आली नसती, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

संचारबंदीत शिथिलता

पाळधीतील संचारबंदी रविवारी रात्री दहापासून ५ एप्रिलच्या रात्री दहापर्यंत वाढविली असून, सकाळी दहा ते सायंकाळी पाचपर्यंत शिथिलता देण्यात आली आहे. या संचारबंदीतून दूध केंद्र, वर्तमानपत्रवाटप, मेडिकल, दवाखाने, सरकारी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळले असून, ते आपले काम सुरू ठेवू शकतात, असे आदेश प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी काढले आहेत.