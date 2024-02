Jalgaon News : जातीपातीच्या राजकारणापेक्षा विकास कामांना महत्व : गुलाबराव पाटील

Jalgaon News : जिल्ह्यासह मतदारसंघात कोट्यवधीची कामे कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांची भक्कम साथ यामुळेच सर्वसमावेशक विकास होत आहे. मतदार हाच माझा समाज असून विकास हेच माझे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

बिलवाडी येथे १० कोटींच्या विकास कामांचे लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Gulabrao Patil statement Development work is more important than caste politics jalgaon news)