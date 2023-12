Jalgaon Gulabrao Patil : एक ठाकरे आमच्याकडे आले तर आनंदच : गुलाबराव पाटील

Jalgaon Gulabrao Patil : राज्याला हिंदुत्व ठाकरेंनी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही हिंदुत्वाच्या विचाराने एकच आहोत. राज ठाकरे हे महायुतीत आले तर आम्हाला आनंदच होईल, असे मत राज्याचे पालकमंत्री व शिवसेना शिंदे गटाचे नेते गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केले.

जळगावात ते पत्रकारांशी बोलत होते.(Gulabrao Patil statement of If Thackeray comes to us we will be happy jalgaon news)