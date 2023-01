Jalgaon News : ‘मकरसंक्रांती’ साठी हलव्याच्या दागिन्यांना पसंती

वावडे (ता. अमळनेर) : प्रेम, आपुलकी व्यक्त करून तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला ...हा संदेश देणारा मकरसंक्रांतीचा सण येत्या रविवारी असल्याने बाजारपेठेत महिलांची वर्दळ वाढली आहे. सणासाठी हलव्याचे दागिने, आकर्षक साड्या, सौंदर्यप्रसाधनांची निवड करण्यात येत आहे. तसेच गावरान गूळ, तीळ, सुगडी, विविध प्रकारचे वाण विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत.

नवीन वर्षातील पहिला सण असलेला मकरसंक्रांत आठ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. तिळगूळ, हळदी- कुंकवाच्या वस्तूसह वाणाचे साहित्य खरेदीसाठी अमळनेर शहरातील विविध बाजारपेठांमध्ये महिलांची गर्दी वाढली आहे. (Halwa ornaments are preferred for Makar Sankranti Sugdi various varieties entered for sale in Amalner market Jalgaon News)

रविवारी बांगड्या, कापड दुकाने तसेच सौंदर्यप्रसाधने खरेदीसाठी महिलांची गर्दी झाली होती. सणासाठी साडी विक्रेत्यांनी विविध ऑफर दिल्या असून, पैठणीला मागणी आहे. पैठणीमध्ये विविध प्रकारचे काठ, विविध डिझाइन उपलब्ध आहेत.

मकरसंक्रांतीला काळ्या रंगाची साडी नेसण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार विविध रंगांच्या बॉर्डर असलेल्या साड्याही उपलब्ध आहेत. बनारसी साडीलाही या सणात महत्त्व असते. कॉटन सिल्क, चंदेरी साडी, कांचीपुरम या साड्यांची मागणी वाढली आहे.

गावरान गूळ, तिळाची मागणी

मकरसंक्रांतीसाठी गावरान गुळाची मागणी वाढली असून, गुळाला ५० रुपये किलो, तर तीळ २०० रुपये प्रतिकिलो दराने मिळत आहे. तसेच रेडिमेड तिळगूळ, तिळाचे लाडू, तिळाच्या वड्या, साखर, गुळाची रेवडी, हलवा आदी खरेदी सुरू झाली आहे. तिळाचे लाडू ३०० रुपये किलो, तर गुळाची रेवडी १८० रुपये विक्री होत आहे. मागील वर्षी तिळाचे भाव १४० रुपये किलो होते. यंदा २०० रुपये झाले आहेत. सणासुदीला महागाईची झळ बसत आहे.

मगरसंक्रांतीसाठी हळदी-कुंकवाचे वाण खरेदीसोबतच चमचे, वाटी, सोप केस डबे, करंडा आदी वस्तूंची खरेदी होत आहे. काही महिला वाण म्हणून छोटी रोपे देतात. ही प्रथा आता वाढत आहे. मकरसंक्रांतीसाठी बांगड्या, रजवाडी कॉम्बो सेट, चॉकर, कर्णफुलं आदी दागदागिने खरेदीसाठी महिलांची घाई दिसून येत आहे.

महिलांची लगबग

मकरसंक्रांत हा सण महिलांचा आवडता असल्याने या सणाची तयारी मोठ्या आनंदाने व उत्साहाने केली जात आहे. मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे हा सण साजरा करता आला नाही. त्यामुळे यंदा महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

