Jalgaon News : ‘महागाई’च्या कुऱ्हाडीने कुटुंबप्रमुख हैराण; बचत कशी करायची? सुखवस्तू खरेदीला लगाम

जळगाव : वीजबिल, इंधन, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वस्तूंचा दराचा आलेख सतत चढताच आहे. मार्च महिन्यामुळे शासकीय, खासगी कर्मचाऱ्यांनी प्राप्तिकराचा भरणा केला आहे.

त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री होत असल्याने व्यापार ४५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वाढत्या खर्चामुळे कुटुंबप्रमुखाला खर्च व मिळकत यांचा ताळमेळ करता करता नाकीनऊ येत आहे. वाढत्या महागाईने बचत करता येत नसल्याचे चित्र सर्वसामान्यांच्या घरात पाहावयास मिळते. (Head of family shocked by inflation How to save Curb purchase of luxuries Jalgaon News)

घरखर्च वाढल्याने गृहिणींच्या खरेदीला ‘ब्रेक़

गॅस सिलिंडरचे दर एक हजार ५० वरून थेट एक हजार १५४ रुपये झाले आहेत. सात वर्षांपूर्वी ५०० रुपयांना सिलिंडर मिळत होते. तेव्हा अनुदानही होते. मात्र, आता अनुदान नाही अन्‌ दरही हजारांवर झाले आहेत.

भाज्यांच्या फोडणीसाठी आवश्‍यक असलेले जिरे ७० ते ७५ रुपयांनी, तर खाद्यतेलाचे दर पाच ते सहा रुपये प्रतिकिलोने वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेलसह घरगुती सिलिंडरचे दरही ग्राहकांच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. घरखर्च वाढल्याने गृहिणींना नव्या स्पेशल खरेदीला ‘ब्रेक’ लावावा लागत आहे.

पैशांची कमतरता आर्थिक नियोजनावर भारी

१ एप्रिलपासून अनेक सेवांचे दर, विमा हप्ता आणि इएमआय वाढल्याने सर्वसामान्यांना भुर्दंड बसणे सुरू झाले आहे. मार्चमध्ये धान्याची साठवणूक करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, पैशांची कमतरता आर्थिक नियोजनावर भारी पडत आहे. वाढलेल्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाल्याचे चित्र आहे.

यामुळे बचतीवर परिणाम झाला आहे. एकात बचत केली, तर दुसऱ्या वस्तूंचे दर वाढलेले असतात. त्यात बचत करायचे ठरविले, तर इतर वस्तूंचे दर वाढतच असतात. ठराविक पगार असलेल्या कुटुंबांत मग पगार पुरत नसल्यावरून वादंग सुरू झाल्याच्या घटना घडताहेत.

"घरगुती सिलिंडरचे अनुदान बंद आहे. दरही एक हजार १५४ रुपये आहेत. एक किलो तेलासाठी १६० ते १९० रुपये लागतात. पेट्रोलचे दर शंभरावर गेले आहेत, तसेच मुलांचा खर्च वाढला आहे. डाळी महाग झाल्या आहेत. यामुळे कुटुंबाचे मासिक बजेट सुमारे तीन ते साडेतीन हजारांनी वाढले आहे. उत्पादन कमी झाल्याने गव्हाचे भाव वाढू लागले आहेत. भाजीपाला सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आहेत. जीवनावश्यक इतर वस्तू महागल्यामुळे काटकसर करावी लागत आहे." -सोनाली अट्रावलकर, गृहिणी

"डिझेल व पेट्रोल दर वाढण्यापूर्वी प्रत्येक क्विंटलला २२५ ते २३० रुपयांचा वाहतूक खर्च होता. आता तो ३०० ते ३२० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे वाहतूक खर्चही वाढला आहे. हीच वाहतूक किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी प्रतिकिलो सुमारे दीड ते दोन रुपयांची वाढ होते." -किरण चौधरी, किराणा व्यापारी

चौकोनी कुटुंबाचे मासिक बजेट

*सिलिंडर-१ हजार १५४ रुपये

*मोबाइल खर्च (चौघांचा)-१२०८

*मासिक किराणा- सहा ते साडेसहा हजार

*केबल खर्च (सरासरी)- ५१०

*घरभाडे किंवा हप्ता- सहा ते १२ हजार (सरासरी ९ हजार)

*शालेय शुल्क, इतर खर्च- पाच हजार

*आजारपण, औषधावर खर्च- एक हजार

*भाजीपाला महिन्याला-हजार ते १२००

*नॉनव्हेज किंवा फळे-१२००

*उपकरणे दुरुस्ती खर्च- ५०० रुपये

उत्पन्नावर आधारित कुटुंबाचे बजेट

*सरकारी नोकरदार- ३० हजार ते दीड लाखापर्यंत

*सर्वसामान्य खासगी नोकरदार-१० ते ४० हजारांपर्यंत

*रिक्षाचालक-१० हजार रुपये

*गवंडी, सेंट्रिंग कामगार-१५ ते २० हजार

*भाजी विक्रेते-१५ ते २० हजार

*खासगी दुकानातील कामगार-७ ते १० हजार

*प्रवास खर्च, पेट्रोल-३ ते ४ हजार