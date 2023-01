Godri Kumbh : गोद्री बंजारा समाज कुंभासाठी मोफत बससेवा

By

पाचोरा (जि. जळगाव) : गोद्री (ता. जामनेर) हिंदू गोर बंजारा व लबाना नायकडा समाज कुंभात पाचोरा व भडगाव मतदारसंघातील बंजारा समाजबांधवांना सहभागी होता यावे, यासाठी आमदार किशोर पाटील यांनी तांड्यावस्त्यांमधून २० एसटी बसह खासगी गाड्यांची मोफत व्यवस्था केली. (Hindu Gor Banjara and Labana Naikada Samaj Kumbha godri MLA Kishor Patil arranged 20 buses private trains from Tanda Vasti for free jalgaon news)

हनुमानवाडी, विष्णूनगर, मोहाडी तांडा, वरसाडे , सातगाव डोंगरी, निंभोरी, पिंपळगाव, वडगाव आंबे तांडा, वडगाव जोगे, कोकडी, बदरखे, बाळद बुद्रुक, रूपनगर, वडगाव नालबंदी, पथराड तांडा येथील राहणारे बंजारा बांधवांनी या बससेवेचा लाभ घेऊन आनंद व समाधान व्यक्त केले.

बंजारा समाज बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाची तांडा वस्ती सुधार योजना आहे. मात्र त्यावर भरीव तरतूद केली जात नाही. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या २५/१५ योजनेतून स्वतंत्रपणे दहा टक्के निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी आपण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे करणार आहे, असे आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले.

