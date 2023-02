जळगाव : अर्थसंकल्पात सोन्याचे दागिने महाग होण्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना सुवर्णनगरी असलेल्या जळगावात सोन्याचे दर उसळी घेत होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोन्याचा दर सरासरी तेराशे रुपयांनी वाढला. चांदीच्या दरातही दोन हजारांची झळाळी आली.

काही महिन्यांपासून सोन्या-चांदीचे दर सातत्याने वाढत आहे. वर्षभरातच सोन्याच्या प्रतितोळा दरात आठ- दहा हजारांची दरवाढ नोंदली गेली, तर दोन महिन्यांत हे दर तीन हजारांनी वाढले. (Immediately after Budget Bounce in gold prices Increase of 1300 gold Silver also increased by 2000 Jalgaon News)

बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यात सोन्याचे आयात दागिने महागणार असल्याचा उल्लेख आला. जळगावच्या बाजारपेठेत अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सोन्याचा भाव ‘जीएसटी’सह ५७ हजार ६०० होता.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सायंकाळी हा दर ५८ हजार १५० वर पोचला. दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे गुरुवारी (ता.२) सोन्याचा प्रतितोळा (१० ग्रॅमसाठी) दर ५८ हजार ९०० वर पोचला. चांदीच्या दरातही उसळी पाहायला मिळाली. बुधवारी चांदीचा भाव प्रतिकिलो ७० हजार होता. त्यात दोन हजारांची वाढ होऊन गुरुवारी चांदी प्रतिकिलो ७२ हजार रुपयांना विकली गेली.

