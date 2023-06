Jalgaon News : पॉकेट कार्ड करून देणार महिलांना महत्त्वाची आठवण; निधी फाउंडेशनचा आदर्श उपक्रम

By

Jalgaon News : राज्यभरात मासिक पाळी विषयावर कार्यरत असलेल्या निधी फाउंडेशनतर्फे एक नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

घराबाहेर पडताना आपल्यासोबत महत्त्वाच्या वस्तूंसोबतच सॅनिटरी नॅपकीनही असावे, असा संदेश देणारे पॉकेट कार्ड निधी फाऊंडेशनकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

भाजपच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्या हस्ते पॉकेट कार्डचे नुकतेच अनावरण करण्यात आले.

जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरात मासिक पाळी आणि महिलांच्या विविध विषयांवर निधी फाऊंडेशनच्या माध्यमातून वैशाली विसपुते कार्यरत आहेत. (Important reminder for women to make pocket cards models initiative of Nidhi Foundation Jalgaon News)

मासिक पाळी कापडमुक्त अभियान, गाव दत्तक उपक्रम, सॅनिटरी पॅड वेंडींग मशीन, असे विविध प्रकारचे उपक्रम आजवर वैशाली विसपुते यांनी राबविले आहेत.

महिलांना बऱ्याचदा घराबाहेर पडताना मासिक पाळी आल्यास मोठी अडचण निर्माण होते. महिलांची कुचंबणा लक्षात घेता निधी फाउंडेशनतर्फे एक लहान जनजागृती माहितीपत्रक तयार केले आहे.

भाजप महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांच्या हस्ते मुंबई येथे नुकतेच जनजागृती माहितीपत्रकाचे अनावरण करण्यात आले. माहितीपत्रकाचे चित्रा वाघ यांनी कौतुक करीत निधी फाउंडेशनला पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

पत्रकात आहे ही माहिती

माहिती पत्रकात महिलांनी घराबाहेर पडताना सोबत घ्यायच्या वस्तू, महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक, महिलांचे हक्क आणि अधिकार याची जाणीव करून देणारे संदेश देण्यात आले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरातील महिलांना या माहितीपत्रकाचे वितरण केले जाणार असल्याची माहिती वैशाली विसपुते यांनी दिली.