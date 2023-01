Jalgaon News : धनादेश अनादर प्रकरणी आरोपीस कारावास व दंडाची शिक्षा

पारोळा : शिरपूर येथील फटाका व्यापाऱ्याला धनादेश अनादर प्रकरणी न्यायालयाने तीन महिने साधा कारावास व चार लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

येथील फटाक्याचे व्यापारी गोविंद एकनाथ शिरोळे यांचे सावित्री एजन्सीजकडून शिरपूर (जि. धुळे) येथील व्यापारी विनोद राधेश्याम अग्रवाल यांनी २०१८ मध्ये २ लाख ९५ हजार किमतीचा फटाक्यांचा माल उधारीने विकत घेतला होता. (In case of dishonor of cheque Imprisonment and fine to accused Jalgaon News )

ही रक्कम परत करण्यासाठी व्यापारी विनोद अग्रवाल यांनी त्यांच्या खात्याचा धनादेश दिला होता. परंतु हा धनादेश न वटल्याने गोविंद शिरोळे यांनी पारोळा न्यायादंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) यांचे न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला होता.

या खटल्यात गुणवत्तेवर सुनावणी होऊन दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पारोळा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. के. माने यांनी आरोपीस दोषी ठरवून त्यास तीन महिने साधा कारावासाची व चार लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. फिर्यादीतर्फे ॲड. अकील युसूफ पिंजारी यांनी कामकाज पाहिले.

