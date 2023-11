Kiran kumar Bakale Case : सरकार पक्षाचा युक्तिवाद सादर; आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरण

By

Kiran kumar Bakale Case : आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी निलंबित पोलिस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांच्यातर्फे जिल्हा न्यायालयात दाखल अटकपूर्व जामीन अर्जावर मंगळवारी (ता. ३१) सरकार पक्षाने युक्तिवाद केला.

उर्वरित कामकाज ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, या जामीन अर्जावर १२८ महिलांच्या सह्यांसह हरकत दाखल करण्यात आली. (in Offensive Statement Case of Kiran kumar Bakale government parties argument is presented jalgaon news)

बकाले यांच्यातर्फे पू‌र्वी जिल्हा न्यायालय व खंडपीठात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो नामंजूर झाला आहे. असे असताना बकाले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (ता. २१) अर्ज दाखल केला होता. त्यावर मंगळवारी न्या. बी. एस. वावरे यांच्या न्यायालयात ॲड. रमाकांत सोनवणे यांनी सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद केला.

महिलांच्या सह्यांसह हरकत

महिलांसंदर्भात अश्लील संभाषण असलेला हा गुन्हा असल्याने महिलांतर्फे हरकत दाखल करण्यासाठी मुदत मागण्यात आली होती.

३१ ऑक्टोबरपर्यंत मिळालेल्या मुदतीनुसार मंगळवारी १२८ महिलांच्या सह्यांसह ॲड. गोपाळ जळमकर यांनी हरकत दाखल केली.

दरम्यान, न्यायालय परिसरात मराठा महासंघाचे सुरेंद्र पाटील, राम पवार यांच्यासह मराठा समाजाचे पुरुष, महिला, विद्यार्थी आणि तरुण मोठ्या संख्येने आले होते. ॲड. कुणाल पवार, ॲड. सचिन पाटील, ॲड. राहुल अकोलकर, ॲड. अजय पाटील, ॲड. संदीप पाटील, ॲड. नीतेश महाजन यांच्यासह मराठा समाजाचे पदाधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी कामकाजाप्रसंगी न्यायालयात हजर राहिले.