Jalgaon Maratha Survey : जळगाव भुसावळच्या अनेक कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नाही

Jalgaon Maratha Survey : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षण मोहीम जिल्ह्यात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान राबविण्यात आली. जिल्ह्यात अपेक्षीत असलेले सर्वेक्षण शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. मात्र या मोहिमेत जळगाव व भुसावळमधील अनेक प्रभाग उपनगरातील नागरिकांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

जिल्ह्यात गेल्या २३ जानेवारीपासून सुरू मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. जिल्हयात ८ लाख हजार ९ घरांचे सर्वेक्षण करायचे होत. २८ जानेवारीपर्यंत -५ लाख ९ हजार ५६१ घरांचे सर्वेक्षण झाले होते. ते प्रमाण ६३.६९ टक्के होते. (In survey campaign of Maratha community and open category citizens of Jalgaon and Bhusawal were not surveyed news)