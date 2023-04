Jalgaon News : मनपाने दिलेल्या 397 भूखंडाची तपासणी; सर्व फाईली शोधण्याचे आदेश

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे शहरातील तब्बल ३९७ भूंखड काही संस्थांना दिले आहेत. ते नियमबाह्य असल्याच्या तक्रारी असल्यामुळे त्याची तपासणी समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. समितीतर्फे संबंधित विभागाला सर्व फाईली शोधण्याचे आदेश देण्यात आल्याने महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. (Inspection of 397 plots given by municipality Orders were given by committee jalgaon news)

जळगाव शहरात काही वर्षांत तब्बल ३९७ भूखंड सामाजिक संस्थांना दिले आहेत. त्यातील काही संस्थांनी उपयोग केला आहे, तर काही संस्थांनी त्याचा वापरच केलेला नाही. हे भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने हस्तातंरित केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यामुळे त्याच्या तपासणीसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी उपायुक्त, नगररचना सहाय्यक संचालक यांची समिती नियुक्त केली होती.

या समितीची पहिली बैठक झाली. तीत महापालिकेतर्फे ३९७ भूखंड नियमबाह्य हस्तातंरित केले आहेत, त्याच्या सर्व फाईली सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आता संबंधित विभागातर्फे या फाईली शोधण्याचे काम सुरू आहे. नियमबाह्य हस्तातंरित झालेले भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. भूखंड ज्या भागात आहेत, त्या भागातील रहिवाशांचा त्यावर हक्क आहे.

त्या भागातील नागरिकांनी सोसायटी रजिस्टर केल्यास त्यांना ती जागा देण्यात येईल. या जागेवर कोणाची एकाची मालकी असणार नाही. ज्या भागात भूखंड आहेत. त्याच भागातील रहिवाशी असण्याची अट असल्याची माहिती उपायुक्त गणेश चाटे यांनी दिली. समितीने फाईली तपासणी करण्याबाबत आदेश दिल्यामुळे अनेक भूखंड पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे.