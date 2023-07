Ekanth Khadse : रावेरमधील नुकसानग्रस्त भागाची एकनाथ खडसेंकडून पाहणी; पुरातील मृतांच्या कुटुंबीयांची घेतली भेट

By

Ekanth Khadse : येथील नागझिरी पुलाबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडणार असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी येथे केले. (Inspection of damaged area in Raver by Eknath Khadse jalgaon news)

नागझिरी नदीला पूर येऊन येथील माजी उपनगराध्यक्ष सुधीर पाटील व इकबाल कुरेशी यांचा बुधवारी (ता.५) मृत्यू झाला. दोघांच्या कुटुंबीयांकडे जाऊन त्यांनी सांत्वन केले.

पुलाची व घरांच्या नुकसानीची पाहणी करून हा पूल त्वरित व्हावा, पुरामुळे नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडणार आहे.

दीड वर्षापूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेकडून प्रस्ताव देऊनही तो मंजूर झाला नाही. त्याच वेळी मंजूर झाला असता तर ही दुर्घटना घडली नसती.

यावेळी राष्ट्रवादी किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष सोपान पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य रमेश पाटील, माजी नगराध्यक्ष रमेश महाजन, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील, पंचायत समिती सदस्य दीपक पाटील, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शेख मेहमूद उपस्थित होते.