Jalgaon Municipal Hospital : नांदेडच्या घटनेनंतर महापालिका रूग्णालयाची पाहणी

Jalgaon Municipal Hospital : नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात औषधांअभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी शुक्रवारी (ता.६) महापालिका रूग्णालयाची पाहणी करीत औषधसाठा आणि उपलब्ध कर्मचारी संदर्भात संपूर्ण माहिती घेतली. (Inspection of municipal hospital after Nanded incident in jalgaon news)

महापालिकेच्या छत्रपती शाहू महाराज रूग्णालयात सकाळी दहाला जिल्हाधिकारी आयुषप्रसाद, महापालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी तपासणी केली. यावेळी त्यांनी प्रथम रूग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांशी संवाद साधून उपचाराची माहिती घेतली.

त्यानंतर त्यांनी संगणकाच्या माध्यमातून दवाखान्यात औषधांच्या स्टॉकची माहिती घेत प्रत्यक्षात असलेला औषध साठ्याची देखील पाहणी केली. सहायक आयुक्त निर्मला गायकवाड, प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राम रावलानी आदी उपस्थित होते.