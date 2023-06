Jalgaon Crime News : कुटूंबीय गेले लग्नाला चोरटयांची घरात पंगत; साडेतीन लाखांचा ऐवज लंपास

Jalgaon News : शहरातील गणपतीनगरातील सुमंगल वाणी मंगल कार्यालयामागील बाजूस विशाल नरेंद्र जैन यांचा बंगला फोडून चोरट्यांनी सोने-चांदीचे दागिने आणि रोकड, असा साडेतीन लाखांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला.

शुक्रवारी (ता. ९) रात्री नऊच्या सुमारास संपूर्ण जैन कुटुंबीय नागपूरला मामाच्या मुलीच्या लग्नाला गेले होते.

चोरट्यांनी रेकी करून त्यांच्या घराच्या मुख्य दरवाज्याचा कडीकोयंडा तोडून घरातील बेडरूममधील कपाटातून २ लाख २५ हजार रुपयांची रोकड, एक लाख ३३ हजारांचे सोने-चांदीचे दागिने चोरून नेले. (Instead of three and a half lakh thieves Jalgaon Crime News)

जैन कुटुंब सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी नागपूर येथून परतले. घरी आल्यावर त्यांना घराच्या मुख्य दाराचा कडीकोयंडा तुटलेल्या अवस्थेत दिसला. याबाबत त्यांनी रामानंदनगर पोलिसांना माहिती दिली.

पोलिस पथकाने घटनास्थळी पंचनामा केला. श्वान पथक आणि ठसे तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले.

विशाल जैन यांच्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल देशमुख तपास करीत आहेत.

