Khandesh News: भाजपच्या पहिल्या यादीत खानदेशातील 10 उमेदवार! विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कायम; रावेर, धुळ्याला नव्या चेहऱ्याना संधी

जळगाव : भाजपने रविवारी (ता. २०) दुपारी विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिली ९९ जणांची यादी जाहीर केली. त्यात खानदेशातील दहा मतदारसंघांमधील उमेदवार जाहीर केले आहेत. मंत्री गिरीश महाजन, डॉ. विजयकुमार गावित, माजी मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह विद्यमान आमदारांना पुन्हा उमेदवारी देताना रावेर मतदारसंघात अमोल जावळे व धुळे शहरातून अनुप अग्रवाल या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. (10 candidates from Khandesh in first list of BJP)