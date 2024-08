Nepal Bus Tragedy : नेपाळ दुर्घटनेतील चौघे जखमी भारतात; 5 अद्याप काठमांडूत

Nepal Bus Tragedy : नेपाळ बस दुर्घटनेतील आणखी चार जखमींना भारतात परत आणून मुंबईला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. दरम्यान, काठमांडूच्या हॉस्पिटलमध्ये अद्यापही पाच जखमी भरती असून, त्यांचे नातेवाईक आल्याने मदतीसाठी गेलेली टीम परतली आहे. भुसावळ तालुक्यातील भाविक देवदर्शनासाठी उत्तर भारतात गेले होते. त्यांची बस काठमांडूजवळ एका नदीत कोसळल्याने २५ भाविक ठार, तर १६ जखमी झाले होते. (4 injured in Nepal tragedy in India 5 still in Kathmandu )