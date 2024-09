Jalgaon Food Poison : शिवरे दिगर येथील शाळेतील 44 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पारोळ्यातील कुटीर रुग्णालयात दाखल

The students were admitted to Kutir Hospital, where a rush of parents took place. esakal

पारोळा : शिवरे दिगर (ता. पारोळा) येथील सारंग माध्यमिक विद्यालयात गणेशोत्सवानिमित्त आयोजित भंडाऱ्याच्या कार्यक्रमातील भोजनानंतर विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना उलट्या, चक्कर, मळमळ, हात-पाय गळणे आदी त्रास होऊ लागल्याने त्यांना शिक्षक व पालकांनी तामसवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, तेथे प्रथमोपचारानंतरही त्यांना अधिक अस्वस्थ वाटत असल्याने ४२ विद्यार्थ्यांना पारोळा कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; तर दोन विद्यार्थिनींना उपचारार्थ धुळे येथे हलविण्यात आले आहे.