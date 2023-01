Jalgaon Acciddent News : उड्डाणपुलाच्या भिंतीवर दुचाकी आदळून 2 ठार

By

वरणगाव : भरधाव दुचाकी नियंत्रण सुटल्याने महामार्गावरील पुलावर आदळल्याने दोघे तरुण ठार झाले. ही घटना सोमवारी (ता.१६ ) दुपारी अडीचच्या सुमारास महामार्गावरील कोहुरखेडा फाट्यावर बोहार्डी गावाजवळ घडली.

सुरज रामदास तांबे (वय १५, रा. काहुरखेडा) व सुनील विठ्ठल भालेराव (वय २०, रा. वघारी, ता. जामनेर) हे दोघे दुचाकीने (एमएच १९, डी १६००) काहुरखेडा येथून बाहेरगावी जात होते. दरम्यान, सोमवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास बोहार्डीजवळील गतिरोधकावर दुचाकी आदळल्याने चालक सुनील भालेराव याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले व दुचाकी महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या भिंतीला आदळली. (Jalgaon Accident News Two killed after bike collides with flyover wall Jalgaon News)

या भीषण अपघातात सुरज तांबे यांच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने तो जागीच ठार झाला तर सुनील भालेराव हा गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविले.

मात्र, उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातप्रकरणी वरणगाव पोलिस ठाण्यात बोहार्डीचे पोलिस पाटील साहेबराव पाटील यांच्या फिर्यादीवरून मृत भालेराव विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक किशोर पाटील, पोलिस कर्मचारी विजय बाविस्कर तपास करीत आहेत.

