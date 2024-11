Jalgaon Accident : ट्रॅक्टरच्या धडकेत पारोळ्याचा तरुण ठार; सिंधी कुटुंबीयावर शोककळा

पारोळा : येथील हत्ती गल्लीत असलेल्या जैन मंदिरासमोरील रहिवासी गिरीधर इंदरलाल लुल्ला-सिंधी (वय ४२) हा तरुण अमळनेर येथून दुचाकीने पारोळा येथे येत होता. समोरून आलेल्या ट्रॅक्टरने त्याच्या दुचाकीला जबर धडक दिली. त्यात गिरीधर जागीच ठार झाला. हा अपघात काल शनिवारी (ता.९) रात्री आठच्या सुमारास अमळनेर-पारोळा मार्गावरील जिनिंगजवळ झाला. काही कामानिमित्त अमळनेरला गेलेले गिरीधर काम आटोपून आपल्या ताब्यातील मोटरसायकलने (क्रमांक एमएच १९ बीएच ६६३८) पारोळा येण्यासाठी अमळनेरहून निघाले. ( accident young man from Parola was killed in collision with tractor )