Jalgaon Crime News : वीजतारा चोरी करणारी टोळी अटकेत; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

Jalgaon Crime News : मुख्य वीजवाहिन्यांवरील ट्रान्स्फॉर्मर बंद करून लाखो रुपयांच्या वीजतारा चोरी करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. या टोळीने वर्षभरापासून ४४ गुन्ह्यांची पथकाने उकल केली. त्यांच्याकडून साडेतीन लाख रुपयांचा ऐवज व कार जप्त केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्र्वर रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. रावेर, फैजपूर, यावल, मुक्ताईनगर या भागातील शेतात वीजपुरवठा करणाऱ्या खांबांवरून तारांची चोरी होत होती. (Action of local crime branch in arrest of gang that stole electricity wire )