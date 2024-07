Jalgaon News : हाफ तिकिटासाठीही वय वाढवले, आता कशी होणार लाडकी बहीण?

Jalgaon News : एसटी बसच्या प्रवासभाड्यात सवलत मिळावी, यासाठी अनेक महिलांनी आधार कार्डवर वय वाढवले आहे. राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' ही योजना आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता आधार कार्डमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सेतू केंद्रावर गर्दी होताना दिसून येत आहे. एसटीच्या मोफत प्रवासासाठी काही महिलांनी आधार कार्डवर ७५ वर्षे वय करून घेतलेले आहे. (age has been increased even for half ticket )