Amalner Assembly Election 2024 : मविआ-महायुतीत प्रतिष्ठेची लढत

आर. जे. पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

मतदारसंघात महाविकास आघाडी व महायुतीत प्रतिष्ठेची लढत होणार आहे. महायुतीकडून विद्यमान आमदार व मंत्री अनिल पाटील हेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रमुख दावेदार. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून जागेवर दावा. दोन्ही पक्षांकडून डझनभर इच्छुक. (Amalner Assembly Battle of Prestige in MVA vs Mahayuti)