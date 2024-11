Amit Shah In Jalgaon : मोदींनी देशाला सुरक्षितसह समृद्धही केले : अमित शहा

चाळीसगाव ः देशाचा सर्वांगीण विकास साधताना मोदींनी चंद्रावर चांद्रयान पाठवून ज्या दक्षिण ध्रुवावर ते सर्वप्रथम उतरविले या पॉइंटचे नाव ‘शिवशक्ती’ ठेवून शिव आणि शक्तीला चंद्रावर पोहोचविले आहे. मनमोहनसिंगांचे सरकार असताना, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अकराव्या स्थानी होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आपली अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. २०२७ मध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. (Amit Shah statement on pm Modi made country safe as well as prosperous )