Ganesh Chaturthi 2024 : श्रीगणेशाचे आज होणार आगमन; बाजारात गणेशमूर्तींसह सजावट साहित्य खरेदीसाठी गर्दी

Ganesh Chaturthi 2024 : अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्रीगणेशाचे शनिवारी (ता. ७) आगमन होणार आहे. श्रीगणेश मूर्तीसह सजावटीचे विविध साहित्य खरेदीसाठी पूर्वसंध्येला शुक्रवारी (ता. ६) बाजारपेठेत भाविकांची गर्दी झाली होती. शहरात टॉवर चौक ते चौबे शाळेपर्यंतच्या दुर्तफा गणेशमूर्ती, पूजेच्या साहित्य विक्रीची दुकान लावण्यात आली आहेत. सोबतच अजिंठा चौफुली, कालिका माता मंदिर चौक, गणेश कॉलनी, शिवकॉलनी, बहिणाबाई चौक, खोटेनगर आदी उपनगरातील चौकाचौकातही गणेशमूर्तीचे स्टॉल्स लागले आहेत. (arrival of Shri Ganesha in market is crowded for Ganesha idol and decoration materials )