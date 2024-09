Jalgaon Assembly Election : चाळीसगाव तालुक्यात तिशीतील मतदार सर्वाधिक; वेध निवडणुकीचे

Jalgaon Assembly Election : लोकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. उमेदवारी मिळविण्यासाठी सर्वपक्षीय इच्छुांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, चाळीसगाव मतदारसंघाचा आमदार ठरविण्यात ३० ते ३९ वर्षे या वयोगटातील मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. कारण या वयोगटातील मतदारसंख्या मतदारसंघात सर्वाधिक आहे. त्यात पुरुष मतदार ४४ हजार ११३, महिला ४० हजार १५९ व तृतीयपंथी १७ असे एकूण ८४ हजार २८९ मतदारांचा समावेश आहे. (Assembly Election Chalisgaon taluka has age under 30 number of voters )