Jalgaon Bribe Crime : लाचखोर साहेबासह पंटरला पोलिस कोठडी

Jalgaon Bribe Crime : शेळीपालनासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम प्राप्त करून देण्याच्या मोबदल्यात ५ हजाराची लाच स्विकारणाऱ्या दोघांना न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडीत रवाना केले आहे. (jalgaon bribe crime criminal in one day custody for taking bribe news)

बोरावल (ता. यावल) येथील तक्रारदाराने याबाबत जळगावातील वसंतराव नाईक भटके विमुक्त जाती महामंडळाच्या कार्यालयातील जिल्हा व्यवस्थापक भीमराव लहू नाईक व कंत्राटी सेवक आनंद नारायण कडेवाल यांच्याविरूद्ध तक्रार दिली होती.

त्यानुसार सापळा रचून मंगळवारी (ता. ५) जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने दोघांना कार्यालयातच रक्कम स्विकारताना रंगेहाथ पकडले होते.

त्यांना जिल्‍हा न्यायालयात हजर केले असता, न्या. जे. जे. मोहिते यांच्या न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारपक्षातर्फे ॲड. सुरेंद्र काबरा यांनी बाजु मांडली.