Jalgaon Crime News : महिला डॉक्टर विरुद्ध गुन्हा दाखल; प्रसूतीदरम्यान हलगर्जीपणाचा ठपका!

जळगाव : शहरातील पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोरील गाजरे हॉस्पीटल येथे प्रसुतीसाठी दाखल महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना दोन वर्षांपूर्वी घडली होती. डॉक्टरांच्या विरुद्ध मृताच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपावरून चौकशी नंतर जिल्‍हापेठ पोलिस ठाण्यात महिला डॉक्टर विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. (Case filed against female doctor Blame for laziness during delivery)