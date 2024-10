Jalgaon Bajra News : चोपडा येथील बाजार समितीत यंदा दादर पेक्षाही बाजरी तेजीत! प्रतिक्विंटलला 2 हजार 774 रुपये मिळाला भाव

गणपूर (ता. चोपडा) : सध्याच्या परिस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आवक लक्षात घेता जुन्या दादरपेक्षा यंदा बाजरीला अधिक भाव मिळत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. चोपडा बाजार समितीत काल गुरुवारी (ता.१७) जवळपास एक हजार ३०० पोत्यांची आवक होती. मक्याची अधिक आवक असून, इतर सर्व भुसार माल कमी प्रमाणात विक्रीसाठी येत असल्याचे चित्रदेखील दिसून आले आहे. येथील बाजार समितीत काल गुरुवारी ३० पोते बाजरी विक्रीसाठी आलेली होती. (Chopra millet was higher than Dadar and price per quintal was Rs 2 thousand 774 )