Jalgaon Crime News : अंतुर्ली येथे 2 गटांत हाणामारी; 6 जखमी, 26 जणांविरुद्ध गुन्हा

Jalgaon Crime News : अंतुर्ली खुर्द (ता. पाचोरा) येथे पोळा सणाच्या आनंदाला गालबोट लागले. दुचाकीला बैलाचा धक्का लागण्यावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. यात सहा जण जखमी झाले असून, दोन्ही गटांच्या २६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सात जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अंतुर्ली खुर्द गावात दर वर्षीप्रमाणे यंदाही पोळा उत्साहात झाला. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पोळा फुटल्यानंतर बैलांची गावात मिरवणूक सुरू झाली. (Clash between 2 groups in Anturli 6 injured in crime )