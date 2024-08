Jalgaon Crime News : आरटीओ अधिकाऱ्याच्या घरावर हल्ला; पाचही संशयितांची पोलिस कोठडीत रवानगी

Jalgaon Crime News : प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात कर वसुली अधिकारी सी. एस. इंगळे, ॲड. रेखा इंगळे यांच्या घरावर झालेल्या हल्ला प्रकरणी पाच जणांना शहर पोलिसांनी सोमवारी (ता. १९) अटक केली असून, संशयितांना मंगळवारी (ता. २०) जिल्‍हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे. (Attack on RTO officer house All five suspects sent to police custody)