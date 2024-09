Jalgaon Crime News : आर्थिक वादातून सख्ख्या भावाचा खून! वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी वसाहतीतील घटना; मारेकऱ्यास अटक

भुसावळ : वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये सुपरवायझर असलेले ४८ वर्षीय व्यक्तीची सख्ख्या भावानेच प्लॉट विक्रीच्या वादातून डोक्यात बॅट टाकून हत्या केली. ही धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. ११) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास घडली. प्रदीप जयसिंग इंगळेे (वय ४) असे मृताचे नाव आहे. दरम्यान, हा खून मृताचा सख्खा भाऊ व वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी काडतूस चोरी प्रकरणातील संशयित सतीश जयसिंग इंगळे याने केल्याने त्याला अटक केली आहे. (brother murder due to financial dispute Incident in Warangaon )