Jalgaon Fraud Crime : एकाची 2 लाख 70 हजारांत फसवणूक; अमळनेर पोलिसांत गुन्हा दाखल

अमळनेर : भूतान देशातून स्वस्त सोने मिळवून देण्याच्या आमिषाने एका कुटुंबाला टुरिस्ट कंपनीच्या संचालकाने २ लाख ७० हजार रुपयांत फसवल्याची घटना ४ नोव्हेंबर २०२३ ला घडली होती. आजपर्यंत पैसे परत मिळाले नाहीत, म्हणून उशिराने अमळनेर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (Fraud of one person in 2 lakh 70 thousand case registered in Amalner police)